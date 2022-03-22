مدير عام تكنولوجيات الإتصال: تغيّر الرمز الوطني إلى (212) في موقع الإستشارة سببه خطأ في الرقن

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قال مدير عام تكنولوجيات الإتصال شوقي الشيحي، ان تغير الرمز الوطني من (216) الى (212) في الموقع الالكتروني للاستشارة الوطنية، سببه خطأ في الرقن على مستوى النسخة الفرنسية من الموقع.واضاف الشيحي في تدخل هاتفي في ماتينال اذاعة شمس اليوم الثلاثاء، ان ذروة الولوج للموقع للمشاركة في الاستشارة، سجلت يوم الاحد 20 مارس 2022، بين منتصف النهار والثانية بعد الظهر، مؤكدا تلافي الضغط الذي عقبها اثر ذلك، لتكمل البوابة عملها الى حدود منتصف الليل.واكد الشيحي انه سيقع العمل على تقديم تقييم شامل للموقع الالكتروني وتوفير احصائيات وارقام تتعلق بهذه التجربة التي امتدت من جانفي الماضي الى 20 مارس الجاري.يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد تحدث في خطابه الاخير أمس الاثنين 21 مارس 2022، عن نجاح الاستشارة الوطنية رغم ما اسماه "بمحاولات الاحباط" التي ذكر منها تحول الرمز الوطني لتونس من 216 الى 212.