نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة في ملف قضية تعلق بسرقة البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية لبعض المواطنين وسحب أموالهم من قبل قراصنة في الاعلامية ، شملت الأبحاث فيها شاب متخرج في الاعلامية بملاحظة حسن جدا نظرا لتميزه في الاعلامية استغلته الشبكة المذكورة في عمليات القرصنة المذكورة ،وقد حضر محاميه وطلب التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع،موضحا أن موكله نابغة" في الاعلامية وقد تم استغلاله طالبا الافراج عنه، وباستشارة النيابة رفضت مطالب الافراج وفوضت النظر في التأخر ،وبعد المفاوضة قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للقضية.
أخطر شبكة لقرصنة البطاقات البنكية أمام القطب القضائى المالي
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