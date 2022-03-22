سنية الدهماني: والي تونس يعتبر شارع الحبيب بورقيبة ملك العائلة

@Diwan FM

Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 09:35قراءة: 0 د, 40 ث
      
علقت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها في برنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" على تصريح والي تونس بشان رفض المظاهرات والاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة.
وقالت سنية الدهماني " والي تونس لا يزال مواصلا في العمل السياسي وهو يتحدث وكان شارع الحبيب بورقيبة ملك عائلته".
...

وتابعت سنية الدهماني " في جميع البلدان هنالك رمزية الأماكن وبالتالي فان شارع الحبيب بورقيبة فيه رمزية منذ اندلاع الثورة".

يذكر أن والي تونس كمال الفقي قال في تصريح لإذاعة " الديوان اف ام" ان قراره بمنع التظاهرات السياسية في شارع الحبيب بورقيبة لا يهدف الى قمع المعارضة.
..

وأضاف الوالي " هنالك شوارع اخرى يمكن للأحزاب ان تتظاهر فيها مثل شارع محمدد الخامس وشارع الحبيب ثامر ولمالا في "البحيرة".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243189



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 22 مارس 2022 | 19 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:01 18:35 15:54 12:33 06:20 04:53
Babnet
12°
Babnet13°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-916°-917°-817°-1121°-14
  • Avoirs en devises
    23358,3

  • (21 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,27165 DT        1$ =2,95861 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 mars)   1080,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   