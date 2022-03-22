سنية الدهماني: والي تونس يعتبر شارع الحبيب بورقيبة ملك العائلة

علقت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها في برنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" على تصريح والي تونس بشان رفض المظاهرات والاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة.
وقالت سنية الدهماني " والي تونس لا يزال مواصلا في العمل السياسي وهو يتحدث وكان شارع الحبيب بورقيبة ملك عائلته".
وتابعت سنية الدهماني " في جميع البلدان هنالك رمزية الأماكن وبالتالي فان شارع الحبيب بورقيبة فيه رمزية منذ اندلاع الثورة".
يذكر أن والي تونس كمال الفقي قال في تصريح لإذاعة " الديوان اف ام" ان قراره بمنع التظاهرات السياسية في شارع الحبيب بورقيبة لا يهدف الى قمع المعارضة.
وأضاف الوالي " هنالك شوارع اخرى يمكن للأحزاب ان تتظاهر فيها مثل شارع محمدد الخامس وشارع الحبيب ثامر ولمالا في "البحيرة".
وقالت سنية الدهماني " والي تونس لا يزال مواصلا في العمل السياسي وهو يتحدث وكان شارع الحبيب بورقيبة ملك عائلته".
وتابعت سنية الدهماني " في جميع البلدان هنالك رمزية الأماكن وبالتالي فان شارع الحبيب بورقيبة فيه رمزية منذ اندلاع الثورة".
يذكر أن والي تونس كمال الفقي قال في تصريح لإذاعة " الديوان اف ام" ان قراره بمنع التظاهرات السياسية في شارع الحبيب بورقيبة لا يهدف الى قمع المعارضة.
وأضاف الوالي " هنالك شوارع اخرى يمكن للأحزاب ان تتظاهر فيها مثل شارع محمدد الخامس وشارع الحبيب ثامر ولمالا في "البحيرة".
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