السجن 3 أشهر في حق مخلوف وزيد وزقروبة


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 08:08قراءة: 0 د, 45 ث
      
أصدر المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، يوم الإثنين 21 مارس 2022، حكما بالسجن ثلاثة أشهر في حق النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله سيف الدين مخلوف والنائب ماهر زيد والمحامي مهدي زقروبة فيما يعرف بحادثة المطار، وفق ما أكده المحامي الحبيب بن سيدهم.

...

وأوضح المحامي،في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، أن التهم تتعلق بهضم جانب موظف عمومي.

وصدر الحكم حضوريا بالنسبة إلى سيف الدين مخلوف وغيابيا بالنسبة إلى ماهر زيد ومهدي زقروبة.
..


وأوضح بن سيدهم أن سيف الدين مخلوف استأنف الحكم وهو الآن بحالة سراح معتبرا أن الملف صار "مسيّسا".

ومن المنتظر أن يمثل مخلوف وزيد وزقروبة، يوم 28 مارس 2022، مجددا أمام المحكمة العسكرية في ملف المطار بتهمة هضم جانب موظف عمومي والاعتداء عليه.

وأشار المحامي إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد، يوم 20 مارس 2021، بملف المطار فيما أودعت النقابات الأمنية شكاية أخرى تتعلق بالقضية ذاتها لدى المحكمة العسكرية.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243185



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 22 مارس 2022 | 19 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:01 18:35 15:54 12:33 06:20 04:53
Babnet
10°
Babnet13°Babnet% 93:الرطــوبة
تونــسBabnet
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-916°-917°-817°-1121°-14
  • Avoirs en devises
    23358,3

  • (21 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,27165 DT        1$ =2,95861 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 mars)   1080,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   