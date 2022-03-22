السجن 3 أشهر في حق مخلوف وزيد وزقروبة

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أصدر المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، يوم الإثنين 21 مارس 2022، حكما بالسجن ثلاثة أشهر في حق النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله سيف الدين مخلوف والنائب ماهر زيد والمحامي مهدي زقروبة فيما يعرف بحادثة المطار، وفق ما أكده المحامي الحبيب بن سيدهم.وأوضح المحامي،في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، أن التهم تتعلق بهضم جانب موظف عمومي.وصدر الحكم حضوريا بالنسبة إلى سيف الدين مخلوف وغيابيا بالنسبة إلى ماهر زيد ومهدي زقروبة.وأوضح بن سيدهم أن سيف الدين مخلوف استأنف الحكم وهو الآن بحالة سراح معتبرا أن الملف صار "مسيّسا".ومن المنتظر أن يمثل مخلوف وزيد وزقروبة، يوم 28 مارس 2022، مجددا أمام المحكمة العسكرية في ملف المطار بتهمة هضم جانب موظف عمومي والاعتداء عليه.وأشار المحامي إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد، يوم 20 مارس 2021، بملف المطار فيما أودعت النقابات الأمنية شكاية أخرى تتعلق بالقضية ذاتها لدى المحكمة العسكرية.