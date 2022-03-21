بعد تحجير السفر عليه: مدير أمن الدولة و وزير الداخلية الأسبقين أمام القضاء


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 19:50قراءة: 0 د, 39 ث
      
شرعت اليوم الاثنين21 مارس 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس،في النظر في ملف تعلق بتعذيب 3 معارضات لنظام بن علي تم تعذيبهن بطريقة وحشية بدهاليز وزارة الداخلية ومقرات امن الدولة.

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وبالمناداة على المتضررات لم يحضرن الجلسة وتبين أنه تم سماع متضررتين في حين لم تحضر المتضررة الثالثة وتبين أنها مقيمة في فرنسا.

بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك وهم كل من عز الدين جنيح مدير أمن الدولة بداية التسعينات وعبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي وإطارات أمنية سابقة لم يحضروا الجلسة وتبين أنه تم اصدار قرار بتحجير السفر عن عبد الله القلال في حين حضر محامي علي السرياطي وقدم شهادة طبية تثبت تعرض موكله لوعكة صحية تبرر تخلفه عن الحضور طالبا التأخير لجلبه وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة جوان المقبل.

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