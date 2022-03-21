مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد تحجز قطع غيار واطارات مطاطية مجهولة المصدر تفوق قيمتها 100 الف دينار

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قامت مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد بحجز كميات من قطع الغيار والاطارات المطاطية المهربة مجهولة المصدر بقيمة 104 ألاف دينار.واكدت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها ، انه إثر استشارة النيابة العمومية، تم الإذن بتفتيش إحدى المحلات الكائنة بجهة سيدي بوزيد ليتم العثور على كمية هامة من الاطارات المطاطية وقطع غيار السيارات والدراجات مجهولة المصدر.وأضافت ان صاحبها لايمتلك اي وثيقة تثبت شرعية مسكها وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز ب104 ألف دينار.