وصفه بأنه عريض جديد... والي تونس لحمة الهمامي "ربي يهديك انا مضربتش بالرش ولم اطرد نصف إطارات الداخلية"

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قال والي تونس كمال الفقي في تصريح لإذاعة " الديوان اف ام" ان قراره بمنع التظاهرات السياسية في شارع الحبيب بورقيبة لا يهدف الى قمع المعارضة.وأضاف الوالي " هنالك شوارع اخرى يمكن للأحزاب ان تتظاهر فيها مثل شارع محمدد الخامس وشارع الحبيب ثامر ولمالا في "البحيرة".وقال والي تونس " لماذا لا يتظاهر حزب العمال في " البحيرة" "لديهم مقرات هنالك وعندهم برشة فلوس جايينا لهنا ماو لاباس".ورد والي تونس على انتقادات الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي الذي وصفه بعلي العريض قائلا " ربي يهديك انا مضربتش بالرش في سليانة ولم اطرد نصف اطارات وزارة الداخلية ولم أتشفى في من تم دهسهم في 9 افريل".وتابع " اعتبر حمة الهمامي مناضلا ويسوؤني الاتهامات التي يكيلها لي وإنشاء الله ربي يهديه".