وصفه بأنه عريض جديد... والي تونس لحمة الهمامي "ربي يهديك انا مضربتش بالرش ولم اطرد نصف إطارات الداخلية"


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 17:30قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال والي تونس كمال الفقي في تصريح لإذاعة " الديوان اف ام" ان قراره بمنع التظاهرات السياسية في شارع الحبيب بورقيبة لا يهدف الى قمع المعارضة.
وأضاف الوالي " هنالك شوارع اخرى يمكن للأحزاب ان تتظاهر فيها مثل شارع محمدد الخامس وشارع الحبيب ثامر ولمالا في "البحيرة".
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وقال والي تونس " لماذا لا يتظاهر حزب العمال في " البحيرة" "لديهم مقرات هنالك وعندهم برشة فلوس جايينا لهنا ماو لاباس".
ورد والي تونس على انتقادات الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي الذي وصفه بعلي العريض قائلا " ربي يهديك انا مضربتش بالرش في سليانة ولم اطرد نصف اطارات وزارة الداخلية ولم أتشفى في من تم دهسهم في 9 افريل".
وتابع " اعتبر حمة الهمامي مناضلا ويسوؤني الاتهامات التي يكيلها لي وإنشاء الله ربي يهديه".
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