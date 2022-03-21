سمير الوافي: في غفلة من الجميع ألفة الحامدي تمر من حيث مر نبيل القروي وتوزع نفس الوعود على نفس الناس طمعا في نفس الأصوات

علّق الاثنين 21 مارس، الإعلامي سمير الوافي على تحركات رئيسة حزب ألفة الحامدي بعد أن انتشرت صورا لها وهي تشارك التونسيين في مأكلهم تحت عدسات الكاميرا.
وكانت ألفة حامدي، أعلنت يوم 24 فيفري الماضي عن تأسيس حزبها السياسي الجديد "الجمهورية الثالثة" ، وقالت إن "الجمهورية الثالثة يجب ان تكون ديمقراطية وتقوم على التعديل ويكون برلمانها قائم على الاحترام، منددة في هذا الصدد بما شهده البرلمان المعلقة أشغاله من "عنف".
وقالت الحامدي انه تم في حزب الجمهورية الثالثة العمل على مدونة سلوك للعمل البرلماني وبصدد العمل على اصلاح للنظام البرلماني القادم، مشيرة الى ان الاصلاحات تعمل أيضا على إصلاح لجنة المالية.
وقال سمير الوافي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك:
وكانت ألفة حامدي، أعلنت يوم 24 فيفري الماضي عن تأسيس حزبها السياسي الجديد "الجمهورية الثالثة" ، وقالت إن "الجمهورية الثالثة يجب ان تكون ديمقراطية وتقوم على التعديل ويكون برلمانها قائم على الاحترام، منددة في هذا الصدد بما شهده البرلمان المعلقة أشغاله من "عنف".
وقالت الحامدي انه تم في حزب الجمهورية الثالثة العمل على مدونة سلوك للعمل البرلماني وبصدد العمل على اصلاح للنظام البرلماني القادم، مشيرة الى ان الاصلاحات تعمل أيضا على إصلاح لجنة المالية.
وقال سمير الوافي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك:
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