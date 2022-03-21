سمير الوافي: في غفلة من الجميع ألفة الحامدي تمر من حيث مر نبيل القروي وتوزع نفس الوعود على نفس الناس طمعا في نفس الأصوات

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" وفي الأثناء...وفي غفلة من الجميع...وبعيدا عن خطب منتصف الليل...ألفة الحامدي تمر من حيث مر نبيل القروي"، مضيفا " توزع نفس الوعود على نفس الناس طمعا في نفس الأصوات...وتأكل معهم أمام الكاميرا بعض ما يأكلون لتمثل دور " حبيبة الشعب "...وتخاطب نفس العقول بنفس الإستخفاف والإستسهال والإستحمار...ذلك الشعب المهمش الذي مر أمامه الجميع بالوعود والشعارات...فغيروا حياتهم ولم يغيروا حياته".