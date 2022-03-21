سمير الوافي: في غفلة من الجميع ألفة الحامدي تمر من حيث مر نبيل القروي وتوزع نفس الوعود على نفس الناس طمعا في نفس الأصوات


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 15:35قراءة: 0 د, 53 ث
      
علّق الاثنين 21 مارس، الإعلامي سمير الوافي على تحركات رئيسة حزب ألفة الحامدي بعد أن انتشرت صورا لها وهي تشارك التونسيين في مأكلهم تحت عدسات الكاميرا.

...


وكانت ألفة حامدي، أعلنت يوم 24 فيفري الماضي عن تأسيس حزبها السياسي الجديد "الجمهورية الثالثة" ، وقالت إن "الجمهورية الثالثة يجب ان تكون ديمقراطية وتقوم على التعديل ويكون برلمانها قائم على الاحترام، منددة في هذا الصدد بما شهده البرلمان المعلقة أشغاله من "عنف".

..

وقالت الحامدي انه تم في حزب الجمهورية الثالثة العمل على مدونة سلوك للعمل البرلماني وبصدد العمل على اصلاح للنظام البرلماني القادم، مشيرة الى ان الاصلاحات تعمل أيضا على إصلاح لجنة المالية.


وقال سمير الوافي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

" وفي الأثناء...وفي غفلة من الجميع...وبعيدا عن خطب منتصف الليل...ألفة الحامدي تمر من حيث مر نبيل القروي"، مضيفا " توزع نفس الوعود على نفس الناس طمعا في نفس الأصوات...وتأكل معهم أمام الكاميرا بعض ما يأكلون لتمثل دور " حبيبة الشعب "...وتخاطب نفس العقول بنفس الإستخفاف والإستسهال والإستحمار...ذلك الشعب المهمش الذي مر أمامه الجميع بالوعود والشعارات...فغيروا حياتهم ولم يغيروا حياته".







Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243150



  5.19% (534915 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 21 مارس 2022 | 18 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:34 15:53 12:33 06:22 04:55
Babnet
13°
Babnet15°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-913°-916°-817°-818°-10
  • Avoirs en devises
    23356,3

  • (18 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,26352 DT        1$ =2,97460 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 mars)   629,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   