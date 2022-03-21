استعداد لكأس أفريقيا U23 ... المنتخب الأولمبي يواجه المغرب وديا

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يواصل المنتخب الوطني الأولمبي تحضيراته استعداد لكأس أفريقيا لأقل من 23 سنة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024.ودخل أبناء ماهر الكنزاري اليوم الأحد في تربص في العاصمة، استعداد لمواجهة المنتخب المغربي وديا يومي 25 و28 مارس الجاري بمدينة الرباط.محمد أمين زغادة وعزيز القاسمي وحمدي العبيدي وأحمد العبيدي وشهاب العبيدي (النادي الافريقي)علاء غرام ومحمد النصراوي ومحمود غربال وفارس ناجي وعبد الله العامري (النادي الصفاقسي)فاروق الميموني وزياد بريمة ومنتصر التريكي (الترجي الرياضي)معتز الزدام وأسامة عبيد (النجم الساحلي)شوقي بن خذر واسكندر بوعائشة (اتحاد بن قردان)أمين هلال (أمل حمام سوسة)أسامة الحنزولي (الأولمبي للنقل)الصادق الجمالي (الشبيبة القيروانية)الياس الدامرجي (رين الفرنسي)آدم باللامين (جونكوبينغ السويدي)سيباستيان تونكتي (غرونيغن الهولندي).