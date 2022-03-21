المستشار السابق في حكومة المشيشي: برنامج حكومة بودن للتفاوض مع النقد الدولي هو مواصلة لما قامت به حكومة مشيشي


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 13:49قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال الأستاذ في علم الاقتصاد والمستشار السابق في حكومة المشيشي عبد السلام العباسي، إن برنامج حكومة نجلاء بودن للتفاوض مع صندوق النقد الدولي هو مواصلة لما قامت به حكومة هشام مشيشي لكن تم تغيير التواريخ.

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وأضاف عبد السلام العباسي، خلال حضوره اليوم الإثنين 21 مارس 2022، في برنامج ستوديو شمس، أنه عندما كان يقوم بإعداد الإصلاحات قام بتشريك الإدارة وبعد تعيين الحكومة الجديدة المسؤولين الذين شاركوا فيها الإعداد واصلوا العمل عليها في إطار مبدأ تواصل الدولة.

ولفت عبد السلام العباسي إلى أنهم توصلوا لعدة اتفاقات بخصوص الإصلاحات المزمع تنفيذها إلا نقطتين هما كتلة الأجور والمؤسسات العمومية التي كان من المنتظر التفاوض حولها.
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