الطبوبي: "العبرة موش في إمضاء المراسيم بل في جدواها"


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 11:24قراءة: 0 د, 54 ث
      
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في تعليقه على ختم رئيس الجمهورية، قيس سعيد لمراسيم رئاسية تتعلق بالصلح الجزائي و الشركات الأهلية و مقاومة المضاربة غير المشروعة، إن "العبرة ليست في مجرّد إمضاء المراسيم وإنما في مدى جدواها وفاعليتها".

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وأوضح في سياق آخر، على هامش اجتماع انعقد اليوم بولاية جندوبة، أن "البلاد تمر بظرف صعب وأن عملية الإنقاذ يجب أن تكون مسؤولية مشتركة، مشدّدا على أن الاتحاد سيكون أمينا في خياراته ومقترحاته".


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وكان رئيس الجمهورية أشرف يوم أمس الأحد 20 مارس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم الاختيار على هذه الذكرى الوطنية الخالدة للتداول بشأن مشاريع مراسيم تتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدته، والشركات الأهلية ومحاربة المضاربة غير المشروعة.

وبيّن رئيس الجمهورية بأن هذه النصوص تاريخية بمقاييس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها الشعب التونسي، وهي تعبر عن إرادة الشعب التونسي وتندرج في إطار بناء جمهورية جديدة وتونس جديدة تقوم على الحرية والعدل.

ووقع رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، مراسيم رئاسية تتعلق بــ :
• الصلح الجزائي وتوظيف عائداته،
• الشركات الأهلية،
• مقاومة المضاربة غير المشروعة.



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