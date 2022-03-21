عصام الشابي: خطاب الرئيس والناس نيام كان يرشح بخيبة امل واضحة من فشل استشارته الالكترونية

علق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على خطاب الرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال.
وقال عصام الشابي " ان الرئيس قيس سعيد اختار ان يفوت الفرصة لتعديل ساعته على ساعة الناس و إختار أن يتوجه لهم بكلمة في عيدهم الوطني و هم نيام .
وتحدث عصام الشابي عن الاستشارة قائلا " خطاب سعيد كان يرشح بخيبة امل واضحة من فشل استشارته الالكترونية".
وكان رئيس الجمهورية اعتبر في كلمة ألقاها فجر، الاثنين ، بمناسبة إحياء الذكرى 66 لعيد الاستقلال ان الاستشارة الوطنية، التّي تمّ إطلاقها في منتصف جانفي الماضي هي "أوّل حلقة في الحوار الوطني". وأكّد أنّها "استشارة ناجحة رغم جميع محاولات الاحباط والعقبات، التّي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته".
ولاحظ رئيس الجمهورية ان عدد المشاركين في الاستشارة فاق نصف مليون مشارك وهو ما يقتضي توجيه الشكر إلى من ساهم في إنجاحها وفي مقدمتهم الشباب معتبرا ان "جهدا غير مسبوق" تمّ بذله بخصوص الاستشارة إلاّ أنّه "قوبل بالتحقير من قبل البعض".
ووفق آخر تحيين للبوابة الالكترونية شارك في الاستشارة الوطنية 534915 شخصا داخل تونس وخارجها.
وكتب الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"مرة اخرى يفوت قيس سعيد الفرصة لتعديل ساعته على ساعة الناس و إختار أن يتوجه لهم بكلمة في عيدهم الوطني و هم نيام .
وقال عصام الشابي " ان الرئيس قيس سعيد اختار ان يفوت الفرصة لتعديل ساعته على ساعة الناس و إختار أن يتوجه لهم بكلمة في عيدهم الوطني و هم نيام .
وتحدث عصام الشابي عن الاستشارة قائلا " خطاب سعيد كان يرشح بخيبة امل واضحة من فشل استشارته الالكترونية".
وكان رئيس الجمهورية اعتبر في كلمة ألقاها فجر، الاثنين ، بمناسبة إحياء الذكرى 66 لعيد الاستقلال ان الاستشارة الوطنية، التّي تمّ إطلاقها في منتصف جانفي الماضي هي "أوّل حلقة في الحوار الوطني". وأكّد أنّها "استشارة ناجحة رغم جميع محاولات الاحباط والعقبات، التّي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته".
ولاحظ رئيس الجمهورية ان عدد المشاركين في الاستشارة فاق نصف مليون مشارك وهو ما يقتضي توجيه الشكر إلى من ساهم في إنجاحها وفي مقدمتهم الشباب معتبرا ان "جهدا غير مسبوق" تمّ بذله بخصوص الاستشارة إلاّ أنّه "قوبل بالتحقير من قبل البعض".
ووفق آخر تحيين للبوابة الالكترونية شارك في الاستشارة الوطنية 534915 شخصا داخل تونس وخارجها.
وكتب الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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