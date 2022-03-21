عصام الشابي: خطاب الرئيس والناس نيام كان يرشح بخيبة امل واضحة من فشل استشارته الالكترونية

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"مرة اخرى يفوت قيس سعيد الفرصة لتعديل ساعته على ساعة الناس و إختار أن يتوجه لهم بكلمة في عيدهم الوطني و هم نيام .

و فوت فرصة الإستلهام من مخزون ذكرى الاستقلال لاستنهاض الهمم و البناء على المشترك بين التونسيين ، و خير مجددا النهل من مفردات التقسيم و التجريح و التخوين ليؤثث بها خطابه الذي كان يرشح بخيبة أمل واضحة من فشل إستشارته الألكترونية التي كان يعتقد انها ستكون مدخله لإضفاء الشرعية على مشروعه السياسي الخاص.

و خلى ،مرة أخرى ، خطاب قيس سعيد من كل حديث او إشارة الى واقع التونسيين الصعب أو تصورات و مقاربات جديدة لمعالجة أزمة إقتصادية عصفت بمقدرات البلاد و تهدد بانهيار وشيك ، بل رأيناه يصرّ ، مرة أخرى ، على اعتبار التراجع المستمر للتصنيف السيادي لتونس تصنيفا سياسيا ضد توجهاته و لم يرى فيها مرآة عاكسة للركود الاقتصادي و عجز حكمه عن وضع سياسات كفيلة بالخروج منه.

و حتى حديثه عن تشريك "الجميع" في إبداء رأيه في النظام السياسي قبل الاستفتاء جاء بعد وصم هذا "الجميع" بكل ما يجعله غير مؤهل لابداء الراي و حصر إلمشاركة في إطار ما رسمه من خارطة طريق أحادية إنطلقت بفشل خطوتها الاولى، و هو يصر على المضي فيها قدما.

في كلمة ،هذا الخطاب أكد أن فاقد الشيء لا يعطيه."

علق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على خطاب الرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال.وقال عصام الشابي " ان الرئيس قيس سعيد اختار ان يفوت الفرصة لتعديل ساعته على ساعة الناس و إختار أن يتوجه لهم بكلمة في عيدهم الوطني و هم نيام .وتحدث عصام الشابي عن الاستشارة قائلا " خطاب سعيد كان يرشح بخيبة امل واضحة من فشل استشارته الالكترونية".وكان رئيس الجمهورية اعتبر في كلمة ألقاها فجر، الاثنين ، بمناسبة إحياء الذكرى 66 لعيد الاستقلال ان الاستشارة الوطنية، التّي تمّ إطلاقها في منتصف جانفي الماضي هي "أوّل حلقة في الحوار الوطني". وأكّد أنّها "استشارة ناجحة رغم جميع محاولات الاحباط والعقبات، التّي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته".ولاحظ رئيس الجمهورية ان عدد المشاركين في الاستشارة فاق نصف مليون مشارك وهو ما يقتضي توجيه الشكر إلى من ساهم في إنجاحها وفي مقدمتهم الشباب معتبرا ان "جهدا غير مسبوق" تمّ بذله بخصوص الاستشارة إلاّ أنّه "قوبل بالتحقير من قبل البعض".ووفق آخر تحيين للبوابة الالكترونية شارك في الاستشارة الوطنية 534915 شخصا داخل تونس وخارجها.