سنية الدهماني: خطاب الرئيس يحزّن... وتجاهل عيد الاستقلال وتحدّث عن نجاح استشارة فاشلة

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قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" انها تستغرب توقيت خطاب الرئيس في فجر 21 مارس وليس في 20 مارس ذكرى الاستقلال.وأضافت سنية الدهماني " حقيقة شيء " يحزن" ان الرئيس لا يهتم بذكرى عيد الاستقلال" متابعة "الرئيس يقول ان الاستشارة الالكترونية نجحت ولا نعلم كيف نجحت رغم ان من شارك فيها لا يتجاوز نصف مليون شخص".وقالت سنية الدهماني " الرئيس لا يهمه من كل ما يحصل سوى تمرير النظام الرئيس بغض النظر عن الوضع المأساوي الحالي".من ناحية أخرى تحدث محمد بوغلاب في فقرة "ما يفت شىء" على اذاعة شمس عن قرارات تاريخية في يوم تاريخي ... فيديو