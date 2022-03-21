سنية الدهماني: خطاب الرئيس يحزّن... وتجاهل عيد الاستقلال وتحدّث عن نجاح استشارة فاشلة


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 09:50قراءة: 0 د, 39 ث
      
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" انها تستغرب توقيت خطاب الرئيس في فجر 21 مارس وليس في 20 مارس ذكرى الاستقلال.
وأضافت سنية الدهماني " حقيقة شيء " يحزن" ان الرئيس لا يهتم بذكرى عيد الاستقلال" متابعة "الرئيس يقول ان الاستشارة الالكترونية نجحت ولا نعلم كيف نجحت رغم ان من شارك فيها لا يتجاوز نصف مليون شخص".
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وقالت سنية الدهماني " الرئيس لا يهمه من كل ما يحصل سوى تمرير النظام الرئيس بغض النظر عن الوضع المأساوي الحالي".


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من ناحية أخرى تحدث محمد بوغلاب في فقرة "ما يفت شىء" على اذاعة شمس عن قرارات تاريخية في يوم تاريخي ... فيديو





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