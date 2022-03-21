بيرين :18 سنة سجنا لشابين اختطفا فتاة


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 09:29قراءة: 0 د, 29 ث
      
باب نات - أصدرت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب18 سنة سجنا في حق شابين اختطفا فتاة خلال سنة 2019 وحولا وجهتها لمكان مهجور بجهة بيرين وطالبا عائلتها بفدية.

...

وتفيد تفاصيل القضية أنه بينما كانت المتضررة رفقة زميلها بجهة بيرين يبحثون عن قطعة أرض لشرائها فوجئا بالمتهمين يحاصرونهما بأسلحة بيضاء ثم افتكا الفتاة وتوجها بها إلى مكان مهجور واتصلت بعائلتها مطالبين إياهم بفدية مقابل إطلاق سراحها ،مهددين إياهم باغتصابها وقتلها في صورة اعلام الوحدات الأمنية ... إلا أن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين تمكنوا من تحديد مكان الفتاة والقوا القبض على الجناة وتسليمهم للأمن.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 243127

Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 21 Mars 2022 à 10h 13m |           
الإعدام لهذه الجراثيم



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