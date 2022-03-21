فلكيا.... أول أيام شهر رمضان لهذه السّنة سيكون يوم 3 أفريل 2022


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 09:19قراءة: 0 د, 20 ث
      
قالت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، إنّ رصد هلال رمضان 1443 هجريّ مساء يوم 1 أفريل المقبل لن تكون ممكنة سواء بالعين المجرّدة أو بالاستعانة بالآلات البصريّة من جلّ البلاد الإسلاميّة.

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ورجحت الجمعية، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إمكانيّة رصد الهلال بصعوبة بالغة بالآلات الفلكيّة من أقصى غرب القارّة الإفريقيّة.

وعليه فإنّ أول أيام شهر رمضان فلكيّا لهذه السّنة سيكون يوم 3 أفريل 2022.
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