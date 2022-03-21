المغزاوي: 'خطاب سعيّد في وادي وخطاب رئيسة الحكومة في وادي آخر'

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يدعو الحكومة إلى فتح حوار مع اتحاد الشغل في القضايا الحاسمة

انتقد اللأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي السياسة الاتصالية التي يتوخاها رئيس الجمهورية قيس سعيد، مبينا أنه كان يجب الإحتفال رسميا بعيد الإستقلال والإعلان عن قراراته بطريقة مباشرة.وقال المغزاوي في حوار له في ماتينال اذاعة شمس, إنه لم يتفاجأ من توجيه سعيد كلمة للتونسيين في ساعة متأخرة من ليلة أمس، لكنه استغرب الطريقة خاصة وأن ذلك تزامن مع ذكرى عيد الإستقلال.واعتبر أن المراسيم التي ختمها ليلة امس ومن بينها مرسوم الصلح الجزائي ومرسوم مكافحة الإحتكار هي مراسيم مهمة لكن لا يمكن أن تُغير أوضاع الناس المتعلقة بغلاء الأسعار وبوضعهم الإجتماعي.وشدد المتحدث على ضرورة أن يتحاور رئيس الجمهورية مع الأطراف المدنية والإجتماعية، مبينا أنه مهما كانت عبقريته لا يمكن له أن يتوصل بمفرده إلى حلول للبلاد.وتابع أن خطاب سعيّد في وادي وخطاب رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وادي آخر.ودعا المغزاوي، حكومة نجلاء بودن إلى ضرورة فتح حوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل ورطح الملفات الحاسمة على الطاولة على غرار ملف الدعم وملف المؤسسات العمومية.وطالب المغزاوي حكومة بودن باتخاذ إجراءات تُخفف من الوطأة على التونسيين وعدم الدخول في موضوع الإصلاحات الكبرى.واعتبر زهير المغزاوي أن حكومة بودن هي حكومة تصريف أعمال لمرحلة استثنائية وهو ما يستوجب اتخاذ قرارات استثنائية تتماشى مع طبيعة المرحلة.