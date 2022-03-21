رئيس الجمهورية يختم مراسيم رئاسية تتعلق بالصلح الجزائي و الشركات الأهلية، و مقاومة المضاربة غير المشروعة

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- الصلح الجزائي وتوظيف عائداته- الشركات الأهلي- ومقامة المضاربة غير المشروعةوجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين 21 مارس 2022، أن قيس سعيّد، أشرف يوم أمس الأحد 20 مارس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.وتوجّه رئيس الجمهورية بكلمة في افتتاح أعمال المجلس الوزاري بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 66 لعيد الاستقلال.وأشار إلى أنه تم الاختيار على هذه الذكرى الوطنية الخالدة للتداول بشأن مشاريع مراسيم تتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدته، والشركات الأهلية ومحاربة المضاربة غير المشروعة.وبيّن رئيس الجمهورية بأن هذه النصوص تاريخية بمقاييس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها الشعب التونسي، وهي تعبر عن إرادة الشعب التونسي وتندرج في إطار بناء جمهورية جديدة وتونس جديدة تقوم على الحرية والعدل.كما قدّمت رئيسة الحكومة عرضا حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس والجهود التي يبذلها الفريق الحكومي في كل القطاعات بالرغم من الصعوبات والعراقيل ومحدودية الموارد المالية والأوضاع الإقليمية والدولية الدقيقة.