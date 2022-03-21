بولبابه سالم : تونس في حاجة الى جسور تواصل و ليس الى حواجز


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 07:47قراءة: 0 د, 37 ث
      
تعليقا على الصورة التي انتشرت في مسيرة مواطنون ضد الاستقلال بمناسبة الذكرى66 الاستقلال قال المحلل السياسي بولبابه سالم ان تونس في حاجة الى جسور تواصل بين مختلف الفرقاء لحل ازمات البلاد السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية ، و اعتبر ان تلك الحواجز و الاسلاك الشائكة التي تفصل بين المواطنين الذين شاركوا في المظاهرة و الأمن تقدم صورة سلبية عن تونس في ذكرى الاستقلال و بعد اكثر من عشر سنوات من الثورة...

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و أضاف بولبابه سالم لدى استضافته في قناة المغاربية ان الازمات الاقتصادية و الاجتماعية هي نتيجة الازمة السياسة التي تعيشها البلاد و انه لا سبيل للخروج من المازق إلا بالحوار خاصة بعد التصنيف الأخير لوكالة فيتش الذي نزل بمرتبة تونس الى ترتيب CCC داعيا الى تحكيم العقل و تغليب المصلحة الوطنية.

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