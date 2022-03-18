بشار الأسد يزور الإمارات ويلتقي بابن زايد وحاكم دبي


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 21:32قراءة: 0 د, 32 ث
      
زار رئيس النظام السوري بشار الأسد، دولة الإمارات في زيارة هي الأولى له لدولة خليجية منذ 11 عاما.

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والتقى بشار الأسد والوفد المرافق له، حاكم دبي ونائب رئيس الدولة محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في لقاءات منفصلة.


..

وذكرت وكالة الأنباء الإمارات، أن ابن زايد أعرب "عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء".


وقالت وزارة الإعلام التابعة للنظام السوري، أن الأسد التقى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات.

وقال حساب تابع لرئاسة النظام السوري، إن ابن راشد رحب بزيارة الأسد، "والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين".





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