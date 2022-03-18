المكي: وكالة فيتش التي نزلت بتصنيف تونس لم تأخذ بعين الاعتبار استشارة سعيد


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 17:59قراءة: 0 د, 42 ث
      
قال النائب في البرلمان والوزير السابق عبد اللطيف المكي ان وكالة فيتش رايتنقْ التي نزلت بتصنيف تونس إلى CCC لم تأخذ بعين الإعتبار الإستشارة الإلكترونية التي فيها حلول السماوات و الأرض.
واضاف "أحسنت قيس سعيد إنك بهذا الإنجاز تتقدم بتونس نحو الإنهيار الإقتصادي لا قدر الله".
...

وتابع المكي موجها كلامه للرئيس " المشكل ليس فيك و إنما في من لا يزال يراهن عليك من السياسيين و العاملين في الشأن العام.


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وكانت وكالة التصنيف الإئتماني،" فيتش رايتينغ"، خفضت اليوم الجمعة، تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية من "ب" سلبي إلى " سي سي سي".

وأعلنت الوكالة ، في بلاغ لها، "ان تخفيض تصنيف تونس يعكس ازدياد مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل التاخير للتوصل الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغيرات السياسية الحاصلة منذ شهر جويلية 2021 ، والذي يبقى ضروريا للنفاذ الى أغلب الدائنين الرسميين".




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