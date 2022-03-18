الرابطة 2 - مقابلات مرحلة التتويج ايام 3 و6 و9 افريل الجاري في ملاعب محايدة


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 17:51قراءة: 0 د, 24 ث
      
تدور مباريات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أيام 3 ، 6 و 9 أفريل القادم بملاعب محايدة حسب ما افادت به اندية متاهلة الى مرحلة التتويج.
ويصعد صاحب صدارة كل مجموعة في نهاية "دورة الباراج " للرابطة المحترفة الأولى .
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يذكر أن مرحلة التتويج تضم أندية القوافل الرياضية بقفصة والشبيبة القيروانية والملعب التونسي، وأولمبيك سيدي بوزيد والنادي القربي، مستقبل قابس والقلعة الرياضية وجمعية جربة.
وينتظر ان تجري عملية القرعة الخاصة بتوزيع المجموعتين يوم الاثنين المقبل 21 مارس الجاري.
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