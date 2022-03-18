زياد الهاني لعواطف الدالي: كفى استغباء و استحمارا للناس وانت مكلفة بمهمة

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قال الإعلامي زياد الهاني في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" إن إرادة الشعب تتجسد في الانتخابات وحدها ردا على تصريحات المكلفة بتيسير التلفزة التونسية عواطف الدالي.وكانت عواطف الدالي قالت في حوار صحفي ان التونسيين لا يرغبون في رؤية بعض الوجوه السياسية في التلفزة.و أضاف الهاني أن قادة المعارضة محرومون في تونس من التلفزة الوطنية ما عدا أنصار رئيس الجمهورية فهم مرحب بهم في التلفزة.وتابع الهاني "كفى استغباء و استحمارا للناس" فان ازاحة المعارضين دون دليل من الاعلام وبسبب ارائهم غير مقبول وعواطف الدالي مكلفة بمهمة.