إصدار طابع بريدي تخليدا للذكرى 66 للاستقلال

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مساهمة منه في تخليد الأعياد الوطنية والأحداث التاريخية الفارقة في تاريخ الشعب التونسي، يصدر البريد التونسي يوم 20 مارس 2022 طابعا بريديا بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال.يجسد هذا الطابع البريدي قطعة متحفية لصورة العلم الوطني الذي سلّمه الزعيم الحبيب بورقيبة لقائد القوات المسلحة سنة 1956، وهو محفوظ بالمتحف العسكري الوطني بمنوبة. إضافة للمعاني والرموز التي تحملها الراية الوطنية، فإن لهذه القطعة المتحفية رمزية خاصة حيث تعبر عن ائتمان الجيش الوطني للراية الوطنية التي ستبقى خفاقة في سماء تونس عالية أبد الدهر.يعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم 20 مارس 2022 بجميع مكاتب البريد، كمــا يمــــكن اقتنــــاؤه عــــن بعــــد عبـــر الأنترنــــات مـــــن خـــلال الـــنفـــــاذ إلـــــى مـــــوقــــــع www.e-stamps.poste.tn.