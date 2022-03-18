عياض اللومي: قيس سعيد سيحاسبه التاريخ على ما اقدم عليه والنهضة عنصر توازن في البلاد.. وحتى بورقيبة وبن علي لم ينجحا في إجتثاثها

. ..

. .

الإجراءات الإستثنائية لرئيس الدولة هي الفساد بعينه ويجب إيقافها

غياب النقاش يفتح بابا للفساد والإستبداد

إعتبر الناشط السياسي عياض اللومي، أن حركة النهضة عنصر توازن في البلاد، وهي حزب من الطبيعي الاختلاف معه، لكنه حزب يتمتع بالجدية ولا يجب اجتثاثه ووضع قياداته في السجون والتنكيل بهم، حسب تعبيره.وتابع اللومي،في تصريح لاذاعة شمس يوم أمس الخميس، إن المعالجة الأمنية للظواهر السياسية هي اجراء خاطئ وغير ناجع، قائلا إن "الحبيب بورقيبة وبن علي لم ينجحا في اجتثاث الاسلام السياسي والنهضة من البلاد" .وأضاف اللومي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وضع تونس في حالة عزلة سياسية عن العالم من خلال قراراته وإجراءاته، حسب تقديره.وشدد اللومي، على ضرورة إيقاف الإجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد، والتي اعتبرها "الفساد بعينه" حسب تعبيره.وقال اللومي ان "قيس سعيد سيحاسبه التاريخ على ما اقدم عليه".ودعا اللومي الى ضرورة الاسراع بوضع محكمة دستورية واجراء انتخابات مبكرة.واعتبراللومي ان دور الدولة يكمن في كونها تتفاوض مع الطرف الاجتماعي لا السماح بالاضرابات، داعيا الى ضرورة الفصل بين السياسي والاقتصادي، ومراجعة منظومتي الانتاج والدعمواعتبر اللومي، ان التغيير لا يقع الا بالنقاش وفي ظل غيابه فان ذلك يفتح الباب امام الفساد الذي بدوره يعتبر قاطرة نحو الاستبداد.وأضاف اللومي ان دستور 2014 من أفضل الدساتير في العالم، ومن غير المقبول انه وبجرة قلم يقع إلغاء مؤسسات كالمجلس الأعلى للقضاء، والتغاضي عن حقوق الإنسان .وقال اللومي ان تونس اليوم تعيش حالة تدجين وفي ظل آلة بروباغندا قوية، إلى جانب نظام وأداء سياسي هزيل.وتابع اللومي ان الزج بعميد للمحامين في السجن هو فضيحة في حق الدولة، مشددا على ان عبد الرزاق الكيلاني تعرض لمظلمة كبرى.