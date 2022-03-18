ليلى حداد: النهضة وراء الاحتكار وتريد تجويع التونسيين لكي ينتفض الشعب على الرئيس

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قالت القيادية في حركة الشعب ليلى حداد ان حركة النهضة تقف وراء عمليات احتكار المواد الغذائية لضرب رئيس الجمهورية متابعة " النهضة سيطرت على لجنة الفلاحة في البرلمان ولم تقدم شيئا".وقالت في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" أن هناك إرادة ممنهجة من حركة النهضة لتجويع الشعب التونسي حتى يقوم بانتفاضة.وبينت أن نصف المواد الغذائية المفقودة موجودة في مخازن بالجنوب التونسي موضحة أن بعض المحتكرين ينتمون لحركة النهضة.