ليلى حداد: النهضة وراء الاحتكار وتريد تجويع التونسيين لكي ينتفض الشعب على الرئيس

قالت القيادية في حركة الشعب ليلى حداد ان حركة النهضة تقف وراء عمليات احتكار المواد الغذائية لضرب رئيس الجمهورية متابعة " النهضة سيطرت على لجنة الفلاحة في البرلمان ولم تقدم شيئا".
وقالت في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" أن هناك إرادة ممنهجة من حركة النهضة لتجويع الشعب التونسي حتى يقوم بانتفاضة.
وبينت أن نصف المواد الغذائية المفقودة موجودة في مخازن بالجنوب التونسي موضحة أن بعض المحتكرين ينتمون لحركة النهضة.
وقالت في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" أن هناك إرادة ممنهجة من حركة النهضة لتجويع الشعب التونسي حتى يقوم بانتفاضة.
وبينت أن نصف المواد الغذائية المفقودة موجودة في مخازن بالجنوب التونسي موضحة أن بعض المحتكرين ينتمون لحركة النهضة.
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