ليلى حداد: النهضة وراء الاحتكار وتريد تجويع التونسيين لكي ينتفض الشعب على الرئيس


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 07:27قراءة: 0 د, 23 ث
      
قالت القيادية في حركة الشعب ليلى حداد ان حركة النهضة تقف وراء عمليات احتكار المواد الغذائية لضرب رئيس الجمهورية متابعة " النهضة سيطرت على لجنة الفلاحة في البرلمان ولم تقدم شيئا".

...

وقالت في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" أن هناك إرادة ممنهجة من حركة النهضة لتجويع الشعب التونسي حتى يقوم بانتفاضة.
وبينت أن نصف المواد الغذائية المفقودة موجودة في مخازن بالجنوب التونسي موضحة أن بعض المحتكرين ينتمون لحركة النهضة.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 242952

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 18 Mars 2022 à 07h 32m |           
ملا بهيمة ....
محامية أخر زمان تفكيرها وbeep beep كيف كيف



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