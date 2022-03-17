المهرب "وشواشة" يغادر السجن بضمان مالي


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 20:18قراءة: 0 د, 24 ث
      
باب نات - استجابت اليوم الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي لطلب محامية المهرب المكنّي وشواشة والافراج عنه مقابل ضمان مالي قدره 200 الف دينار ،وذلك بخصوص القضية المتهم فيها بتبيض الاموال والتهريب والتى حوكم فيها ابتدائيا ب8 سنوات سجنا وخطايا ب19 مليون دينار فاستأنف الحكم.

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وللإشارة فان “وشواشة” كان تم إيقافه سنة 2019 والاحتفاظ به من طرف أعوان مركزية الحرس الوطني بالعوينة إثر شكاية تقدم بها شريكه من أجل التدليس ليتم الكشف عن شبكة في تبييض الأموال .

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