عصام الشابي: الاستشارة فشلت و لا يمكن أن يترتب عنها أي إستنتاجات باسم الشعب

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"قال الناطق الرسمي باسم حكومة المرسوم 117 لمنظومة 25 جويلية بأن "هناك احزابا و اطرافا مهيكلة تقف وراء عرقلة الاستشارة الوطنية و إعاقة المسار ".

و في هذا إقرار صريح بأن الاستشارة، التي لم يبلغ عدد المشاركين فيها عدد الذين صوتوا للمرشح قيس سعيد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، قد فشلت و لا يمكن أن يترتب عنها أي إستنتاجات باسم الشعب الذي لم يرد المشاركة فيها رغم إلقاء الدولة بكل ثقلها لحمل الناس على الإنخراط فيها.

ثلاثة أيام تفصلنا عن موعد 20 مارس الذي وجب تحويله إلى موعد لانهاء التفرد بالحكم و بداية العودة الى المسار الدستوري بدل الإمعان في سلوك سياسة الهروب إلى الأمام."

قال الأمين للعام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان السلطة تمارس سياسة الهروب الى الامام في ملف الاستشارة الالكترونية قبل ايام من 20 مارس.يذكر أن منظمة "أنا يقظ"، اعتبرت في بيان نشرته أمس الاربعاء، أن وزارات الشباب والرياضة وتكنولوجيا الاتصال والثقافة "فشلت فشلا ذريعا" في استقطاب المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الاستشارة الوطنية التي كانت انطلقت يوم 15 جانفي الفارط، ومن المنتظر أن تتنهي يوم الأحد المقبل 20 مارس الجاري.كما عبرت في بيانها عن استغرابها من "إقحام" رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية في سير عملية الاستشارة، بتعلة "تجاوز الصعوبات المفتعلة".ووفق آخر تحيين (الساعة 17 مساء اليوم)، فاق عدد المشاركين في الاستشارة داخل تونس وخارجها 435 ألفا .