مخلوف: سبب أزمة السميد و الفارينة ليس الاحتكار...بل هو عجز الماليّة العمومية وإفلاس صندوق الدعم


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 12:09قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال رئيسة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان سبب الأزمة الحالية في تونس من غياب السميد و الفارينة ليس الاحتكار بل هو عجز الماليّة العمومية وإفلاس صندوق الدعم و هو ما يمكن أن يؤدي إلى كوارث اجتماعيّة رهيبة".

...

وأضاف " أن السبب أيضا في الأزمة يكمن في غياب التمويلات الخارجية حيث أن قوانين المانحين تمنع إبرام اتفاقيات مالية مع دولة برلمانها الشرعي المنتخب مغلق بالقوة العسكريّة داعيا إلى إعادة دولة القانون وفرض عودة البرلمان الشرعي المنتخب و عودة المؤسسات الدستوريّة الشرعية للعمل والتنديد بالإعلام المطبّل للانقلاب و إفراغ السجون من معارضي الانقلاب كحل لهذه الأزمة...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242900



  4.16% (428409 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
انتهاء الحسوم
الخميس 17 مارس 2022 | 14 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:57 18:30 15:52 12:35 06:28 05:01
Babnet
17°
Babnet18°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet13°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1316°-1414°-1213°-1116°-9
  • Avoirs en devises
    23120,0

  • (16 mars)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,25655 DT        1$ =2,97018 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 mars)   773,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   