مخلوف: سبب أزمة السميد و الفارينة ليس الاحتكار...بل هو عجز الماليّة العمومية وإفلاس صندوق الدعم

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قال رئيسة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان سبب الأزمة الحالية في تونس من غياب السميد و الفارينة ليس الاحتكار بل هو عجز الماليّة العمومية وإفلاس صندوق الدعم و هو ما يمكن أن يؤدي إلى كوارث اجتماعيّة رهيبة".وأضاف " أن السبب أيضا في الأزمة يكمن في غياب التمويلات الخارجية حيث أن قوانين المانحين تمنع إبرام اتفاقيات مالية مع دولة برلمانها الشرعي المنتخب مغلق بالقوة العسكريّة داعيا إلى إعادة دولة القانون وفرض عودة البرلمان الشرعي المنتخب و عودة المؤسسات الدستوريّة الشرعية للعمل والتنديد بالإعلام المطبّل للانقلاب و إفراغ السجون من معارضي الانقلاب كحل لهذه الأزمة...