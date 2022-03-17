الطبوبي من قبلي: الي يحكم اليوم يحبّ على أجندا سياسية على المقاس

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قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد لن يصمت ولن يبقى مكتوف الأيدي أمام الوضع في البلاد الذي يسير نحو الهاوية.واعتبر الطبوبي في كلمة له خلال افتتاحه المؤتمر العاشر للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، أن دار لقمان بقيت على حالها حتى بعد 25 جويلية، مبينا أن 'من يحكم اليوم يحب على أجندا سياسية معينة وعلى المقاس'.وتابع الطبوبي أن من كان يحكم يريد اليوم العودة للسلطة، مشددا على أن اتحاد الشغل مع العمل الحزبي لكن ضد تفقير الشعب وإنهاك المنظومة العمومية في كل القطاعات كالتربية والصحة.وصرّح الأمين العام أن الديمقراطية لا تُبنى بالفقر، متسائلا عن مصداقية التفاوض خاصة وأن العديد من الاتفاقيات بقيت حبرا على ورق وفق تعبيره.المصدر شمس