طباعة الاستدعاءات الخاصة لاجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول لمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين لدى المعهد الأعلى للقضاء

تعلم وزارة العدل أنّه يمكن للمترشحين المقبولة ملفاتهم لاجتياز المناظرة، سحب الاستدعاءات على موقع واب الوزارة على العنوان التالي www.e-justice.tn الانتدابات والمناظرات.



