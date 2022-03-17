تعلم وزارة العدل أنّه يمكن للمترشحين المقبولة ملفاتهم لاجتياز المناظرة، سحب الاستدعاءات على موقع واب الوزارة على العنوان التالي www.e-justice.tn الانتدابات والمناظرات.
طباعة الاستدعاءات الخاصة لاجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول لمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين لدى المعهد الأعلى للقضاء
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