طباعة الاستدعاءات الخاصة لاجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول لمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين لدى المعهد الأعلى للقضاء


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 06:04قراءة: 0 د, 6 ث
      
تعلم وزارة العدل أنّه يمكن للمترشحين المقبولة ملفاتهم لاجتياز المناظرة، سحب الاستدعاءات على موقع واب الوزارة على العنوان التالي www.e-justice.tn الانتدابات والمناظرات.

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