محاكمة النائب بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي والاعلامي عامر عياد

سيمثل اليوم الخميس 17 مارس 2022 في حالة سراح أمام أنظار المحكمة العسكرية بتونس النائب عن إتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي والاعلامي عامر عياد؛ وذلك لمحاكمتهما على خلفية حلقة بثها برنامج بقناة الزيتونة اتهما فيها بالإساءة لرئيس الدولة.



