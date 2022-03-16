سيدي بوزيد... يقتلون شابا ثم يشنقونه... لطمس معالم الجريمة


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 21:37قراءة: 0 د, 29 ث
      
شهدت أمس مدينة سيدي بوزيد جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب بعد الاعتداء عليه تم شنقه لطمس معالم الجريمة .

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وباتصال باب نات بالمساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 قال أنه على خلفية تلك الجريمة التي جدت يوم أمس و التي راح ضحيتها شاب أصيل مدينة فائض من ولاية سيدي بوزيد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ ب 3اشخاص من أجل القتل العمد المسبوق باضمار موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانهم حال استكمال الابحاث معهم.

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