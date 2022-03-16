الوضع العام في البلاد محاربة الاحتكار و الاستشارة الإلكترونية محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 19:53قراءة: 0 د, 25 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد، والجهود المبذولة لمحاربة كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلا عن النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
...


كما تم التداول بشأن الاستشارة الإلكترونية وسبل تيسير المشاركة فيها والتصدي للعراقيل المصطنعة التي يعمل البعض بواسطتها على افشالها لأنه يخشى أن تبرز الإرادة الشعبية الحقيقية في هذا العمل الذي يجسد حقيقة طموحاته وتطلعاته نحو مستقبل يقطع نهائيا مع الماضي ويصنع تاريخا جديدا لتونس.

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