سعيد: الحرب على المحتكرين تستهدف كل من يعمل على تجويع الشعب التونسي

. ..

. .

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 بقصر قرطاج، المواطنة زينة الكشباطي.وأكد رئيس الجمهورية على احترام سير عمل القضاء، وعلى أن الحرب على المحتكرين لا تتعلق بالفقراء بل هي تستهدف كل من يعمل على تجويع الشعب التونسي.