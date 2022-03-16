تعيين محمد الفاضل حسيون رئيسا لديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 13:29قراءة: 0 د, 4 ث
      
تعلم وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّه تمّ تعيين محمد الفاضل حسيون رئيسا لديوان الوزارة.

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