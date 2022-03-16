تعلم وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّه تمّ تعيين محمد الفاضل حسيون رئيسا لديوان الوزارة.
تعيين محمد الفاضل حسيون رئيسا لديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط
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