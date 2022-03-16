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ستنظر اليوم الأربعاء محكمة الاستئناف بتونس في القضية التى رفعتها الإعلامية بية الزردي على مغني الراب "كلاي بي بي جي" .وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس نظرت يوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021 في قضية مغني الراب كلاي بي بي جي و االذي مثل أمامها من أجل تهم الإساءة الى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال و التهديد بما يوجب عقابا جنائيا و القذف العلني وذلك في إطار استئناف الحكم الابتدائي الذي كانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرته في وقت سابق و قضت فيه بإدانة مغني الراب من أجل ما نسب إليه وسجنه من أجل ذلك " مدة سبعة اشهر 07 مع اسعافه بتاجيل تنفيذ العقاب البدني وتحذيره مغبة العود المدة القانونية و بالزام المتهم بان يؤدي للشاكية مبلغ عشرين الف دينارا (20.000.000د) لقاء ضررها المعنوي "وقد تم تأخير القضية لجلسة اليوم 16 مارس القادم بطلب من محامي المتهم للاطلاع و إعداد وسائل الدفاع .وقد كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت سنة 2019 بطاقة إيداع بالسجن في حق مغني الراب كلاي بي بي جي بسبب الشكاية التي رفعها آنذاك الأستاذ بن حسانة في حق منوبته بية الزردي بسبب فيديو كليب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي رأت فيه إساءة لها و تهديدا بالاعتداء عليها و طعنا في عرضها وتحريض خطير على الإغتصاب وممارسة العنف على المرأة.