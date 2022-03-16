الطبوبي يستقبل ممثل صندوق النقد الدولي بتونس


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 12:08قراءة: 0 د, 9 ث
      
استقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم بمكتبه المدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي بتونس مارك جيرار وتم خلال هذا اللقاء التطرق للوضع الاقتصادي والاجتماعي الدولي والوطني. .

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