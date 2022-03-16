الطبوبي يستقبل ممثل صندوق النقد الدولي بتونس

استقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم بمكتبه المدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي بتونس مارك جيرار وتم خلال هذا اللقاء التطرق للوضع الاقتصادي والاجتماعي الدولي والوطني. .



