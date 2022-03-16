الطبوبي: المفاوضات الإجتماعية استحقاق وموش مزية

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قطاع النقل شرايين الإقتصاد الوطني والقطاع العام خط أحمر





من حكموا لسنوات وتعاقبوا على الحكم هم سبب البليّة

دعا اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الحكومة إلى سحب المنشور عدد 20 قائلا إنه لا سبيل له.وفي كلمته خلال اجتماع عام لقطاع النقل بقصر المؤتمرات بالعاصمة، اعتبر الطبوبي المنشور المذكور منشورا لعينا وسيء الذكر، مبينا أن الحكومة ضربت العمق بهذا المنشور.وصرّح أن المفاوضات الإجتماعية استحقاق وموش مزية وفق تعبيره.وشدد على أن المنظمة الشغيلة هي جزء من الحل وليست المشكل، قائلا 'لن نكون خمّاسة عند حتى حد'.وأشار إلى أن الاتحاد طالب بتطبيق الاتفاقات المتعلقة بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ودعا إلى ضرورة تسوية وضعية المتعاقدين، مجددا التذكير بأ، القطاع العام ليس للبيع والتفويت.كما طالب نور الدين الطبوبي بالكشف عما يحدث في العديد من المؤسسات العمومية على غرار ديوان الطيران المدني وشركة 'ستام'.وبين في هذا السياق أن لوبيات الفساد والسماسرة عيونهم على شركة ستام.وعبر عن انفتاح الاتحاد على كل محاولات الإصلاح، موضحا 'لسنا حطب نار أي طرف ولا بوق دعاية أي سلطة'.وعلّق الأمين العام على وثيقة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي، وقال إنها وثيقة إجراءات وليست إصلاحات.وجدد الطبوبي، التأكيد على أن القطاع العام خط أحمر وهو ليس للمساومة والبيع وإبارم الصفقات.وقال إن قطاع النقل هو شرايين الإقتصاد التونسي، مستنكرا الاعتداءات المتكررة التي تصال أعوان النقل بسبب تردي الأسطول.وتابع الطبوبي قائلا 'القطاع العام وبفعل فاعل أصبحنا نريد هدمه'، وأضاف 'لا تتعبوا أنفسكم...إن أردتموها معركة إصلاح فالإتحاد سيكون قوة اقتراح وإقلاع'.واستنكر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ما وصفه بحملات الشيطنة التي تطال المنظمة الشغيلة، منتقدا التسويق إلى أن الاتحاد هو وراء تدهور الوضع الإجتماعي في البلاد.وقال الطبوبي إن 'الاتحاد ليس مسؤولا عن الوضع الإجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية كما يتم التسويق له'.واعتبر الطبوبي إن من حكموا سنوات ومن تعاقبوا على الحكم هم سبب البليّة في تونس'.وصرّح 'لسنا حطب نار أي طرف ولا بوق دعاية لأي سلطة ولن نكون خماسة'، مطالبا بسحب المنشور عدد 20 الذي ضرب الإستقرار الإجتماعي.وتابع متوجها بكلامه للحكومة 'إن أردتموها معركة إصلاح فالإتحاد سيكون قوة اقتراح وإقلاع'.المصدر شمس