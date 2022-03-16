وزير أملاك الدولة يلتقي سفير جمهورية ألمانيا


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 11:43قراءة: 0 د, 28 ث
      
التقى محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الاربعاء 16 مارس 2022 بيتر بروغل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس رفقة ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الفني وذلك بحضور نبيل عبيدي، رئيس الديوان، علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة، والسيدة أروى بن عمار، مكلفة بالتعاون الدولي والعلاقات الخارجية.

...

ووفق بلاغ للوزارة كان اللقاء فرصة لتقديم برنامج الوكالة حول "مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة" وسبل دعم مجهودات الإدارة العامة لنزاعات الدولة في مجال استرداد الأموال المنهوبة.

كما مثل الاجتماع فرصة للتعرف على أهم الإصلاحات والمخططات لحوكمة القطاع العقاري ومناقشة مجالات دفع التعاون الثنائي بين الطرفين.
..



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242835



  3.90% (401537 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 16 مارس 2022 | 13 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:56 18:29 15:51 12:35 06:29 05:03
Babnet
19°
Babnet19°Babnet% 59:الرطــوبة
تونــسBabnet13°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1319°-1316°-1414°-1315°-11
  • Avoirs en devises
    23315,0

  • (15 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,24968 DT        1$ =2,97226 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mars)   944,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   