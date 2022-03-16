وزير أملاك الدولة يلتقي سفير جمهورية ألمانيا

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التقى محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الاربعاء 16 مارس 2022 بيتر بروغل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس رفقة ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الفني وذلك بحضور نبيل عبيدي، رئيس الديوان، علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة، والسيدة أروى بن عمار، مكلفة بالتعاون الدولي والعلاقات الخارجية.ووفق بلاغ للوزارة كان اللقاء فرصة لتقديم برنامج الوكالة حول "مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة" وسبل دعم مجهودات الإدارة العامة لنزاعات الدولة في مجال استرداد الأموال المنهوبة.كما مثل الاجتماع فرصة للتعرف على أهم الإصلاحات والمخططات لحوكمة القطاع العقاري ومناقشة مجالات دفع التعاون الثنائي بين الطرفين.