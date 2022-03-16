طبربة: مداهمات ليلية تطيح ب4 عناصر اجرامية محل اكثر من 100 منشور تفتيش

باب نات -

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تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بطبربة وأثر مداهمات ليلية تجند لها اكثر من 60 عون أمن من ايقاف 4 عناصر اجرامية مصنفة خطيرة جدا الاول محل 47 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل تورطه في قضايا عنف شديد وسطو والثاني محل 50 منشور تفتيش وأحكام قضائية من أجل قضايا السرقة والعنف والسلب والثالث محل 8 مناشير تفتيش في قضايا حق عام اما المتهم الرابع فهو محل تفتيش من أجل السلب .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.