انتخاب المدير العام للأمن الوطني سامي الهيشري مستشارا بمجلس وزراء الداخلية العرب

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سيغادر المدير العام للأمن الوطني سامي الهيشري منصبه رسميا بداية من تاريخ 1 جوان 2022 بعد انتخابه بالاجماع مستشارا خاصا للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.ووفق اذاعة موزاييك, كانت تونس رشحت المدير العام للأمن الوطني الحالي لمنصب مستشار خاص للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة الاجتماع الدوري للمجلس الذي احتضنته تونس مؤخرا، وذلك خلفا لوزير الداخلية الأسبق الهادي المجدوب.وقد تم انتخاب الهيشري باجماع الحاضرين بعد انسحاب مرشح عربي آخر لهذا المنصب.المصدر موزاييك