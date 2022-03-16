اللغماني: لا أساس قانوني للاستشارة القانونية وسياسة سعيّد هي سلسلة تأويلات للدستور

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اللغماني: 'لا أظن أن الانتخابات ستكون نهاية الأزمة واتحاد الشغل يُمكن أن يلعب دور الوساطة في الحوار'

أكد أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، أنه لا أساس قانوني للاستشارة الوطنية ولخارطة الطريق المُعلنة.وفي حوار له في برنامج ماتينال اذاعة شمس، اعتبر اللغماني أن سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد هي سلسلة تأويلات للدستور، مشددا على مساندته لمحطة 25 جويلية ومعارضته للمسار لما بعد هذه المحطة.واعتبر اللغماني أن تأويل رئيس الدولة للفصل 80 هو تأويل واسع ويمكن تفهمه في حدود 25 جويلية، مبينا أنه كان يجب حل البرلمان والتوجه لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.وانتقد اللغماني عدم حل البرلمان واختيار نهج التجميد وتعليق الصلاحيات وفق تعبيره.واعتبر اللغماني، أنه لا حل أفضل من الحوار للخروج من الأزمة التي تعيشها تونس.وقال سليم اللغماني إنه يُمكن للاتحاد العام التونسي للشغل لعب دور الوساطة ويلتقي بمختلف الحساسيات السياسية ويستمع منها ويبحث عن الأراء ويحملها لرئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره رافضا للحوار.وأكد اللغماني أنه لا يشاطر هذا المسار المتعلق بالاستفتاء والاستشارة الوطنية، وبين أنه لا يظن أن الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها رئيس الدولة ستكون نهاية الأزمة.وأوضح أنه في صورة مقاطعة بعض الأطراف لهذه الإنتخابات ستكون هناك أزمة جديدة في تونس.