ثلاثة أشهر سجنا لعماد دغيج من أجل هضم جانب موظف عمومي

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علمت اذاعة موزاييك أنّ الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت مساء اليوم الثلاثاء، بسجن القيادي بائتلاف الكرامة عماد دغيج مدّة 3 أشهر من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول والفعل ومخالفة التراتيب الصادرة ممن له السلطة.وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن عماد دغيج مدّة شهر واحد إلاّ أنّ النيابة العمومية استأنفت الحكم المذكور.ويذكر أنّ عماد دغيج تمّ إيقافه ابان التظاهرات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي الماضي.