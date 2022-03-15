تعيين حيدر الهـراغي مديرا عاما للوكـــالة الفنية للإتصالات


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 19:58قراءة: 0 د, 23 ث
      
تعلم وزارة تكنولوجيات الإتصــــــــال أنّه تمت تسمية حيــــدر الهـــراغي مديرا عاما للوكـــالة الفنية للإتصالات.

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حيدر الهراغي متخرج من كلية العلوم بتونس وهو خبير معتمد لدى الأمم المتحدة في التحليل الجنائي الرقمي ومكافحة الجرائم السيبرنية. وهو مختص في المصادقة على إستعمال وسائل التشفير، له خبرة تفوق 22 سنة في مجال تكنولوجيات الإتصال و سلامة الأنظمة والمعلومات. تقلد عدة مهام بالوكالة التونسية للأنترنات (ATI) والوكـــالة الفنية للإتصالات(ATT) . وشغل خطة مدير إدارة تكنولوجيات سلامة الأنظمة المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية(ANSI) .

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