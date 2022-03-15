تعيين مديرة عامة على رأس الكريديف


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 19:45قراءة: 0 د, 23 ث
      
تعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنه تمّ تكليف ثريّا بالكاهية، بمهام مدير عام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف".

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والسيّدة ثريّا بالكاهية، أستاذ تعليم عال، اختصاص تاريخ بكليّة العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، جامعة تونس، متحصّلة على شهادة الدكتوراه بجامعة السربون بباريس 1، ولها العديد من الدراسات والبحوث العلميّة المنشورة في حقل الأنتروبولوجيا التاريخية حول المرأة إضافة إلى مشاركتها كعضو وكمنسقة في العديد من المشاريع والبرامج العلميّة سواء في تونس أو على المستوى الدولي.



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