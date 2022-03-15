وفاة والدة الإعلامي حسان بلواعر

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رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم ذويها جميل الصبر والسلوان

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إنا لله وإنا إليه راجعون

أعلن الإعلامي في قناة نسمة حسان بلواعر اليوم الثلاثاء 15 مارس وفاة والدته بعد معاناتها مع المرض.وقام الإعلامي بلواعر برثاء والدته من خلال تدوينته على صفحته الرسمية على الفايسبوك.وسيكون الدفن يوم الأربعاء في مقبرة العين ببنزرت اثر صلاة العصر