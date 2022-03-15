وفاة والدة الإعلامي حسان بلواعر


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 19:39قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن الإعلامي في قناة نسمة حسان بلواعر اليوم الثلاثاء 15 مارس وفاة والدته بعد معاناتها مع المرض.
وقام الإعلامي بلواعر برثاء والدته من خلال تدوينته على صفحته الرسمية على الفايسبوك.
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وسيكون الدفن يوم الأربعاء في مقبرة العين ببنزرت اثر صلاة العصر

رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم ذويها جميل الصبر والسلوان
..

إنا لله وإنا إليه راجعون




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