بأمر رئاسي عدد 248 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 تم تسمية ضيغم بن حسين، مستشارا لدى رئيس الجمهورية
مستشار جديد في رئاسة الجمهورية
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الثلاثاء 15 مارس 2022 | 12 شعبان 1443
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