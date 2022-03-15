تعيين منتصر بن حميدة رئيس مدير عام لديوان الطيران المدني والمطارات


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 17:55قراءة: 0 د, 28 ث
      
بمقتضى أمر رئاسي عدد 246 مؤرخ في 11 مارس 2022، تم تكليف منتصر بن حميدة بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات، وفق ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022.

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يذكر أنّه تقرّر بيتاريخ الأربعاء 24 نوفمبر 2021، إنهاء تكليف محمد رجب بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات.

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ومحمد رجب تمّ تعيينه رئيسا مديرا عاما لديوان الطيران المدني والمطارات بتاريخ 28 جوان 2021.

وقبل تعيينه رئيسا مديرا عاما بديوان الطيران المدني كان يشغل خطّة مستشار مختص في سلامة الطيران والملاحة الجوية بالإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات.

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