نجيب الدزيري: الزيارات اللي يعمل فيهم قيس سعيّد تفكرني بسيدنا عمر بن الخطاب


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 14:52قراءة: 0 د, 25 ث
      
علّق الثلاثاء 15 مارس، كرونيكور إذاعة ifm نجيب الدزيري على الزيارة التي أداها أمس الاثنين رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إحدى المخابز في العاصمة للوقوف على سير التزويد بمادتي الفارينة والسميد.

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وقال نجيب الدزيري " الزيارات اللي يعمل فيهم قيس سعيّد تفكرني بسيدنا عمر بن الخطاب"، مضيفا " الزيارة الميدانية تأتي في صلب أولويات المسؤول السياسي ومتابعة تعليماته بضمان التزويد".

وتابع نجيب الدزيري " رئيس الجمهورية يتابع بنفسه تنفيذ تعليماته وقد يتخذ إجراءات أخرى خلال الايام القادمة".
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