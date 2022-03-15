القبض على مختطف زوجته في المنستير


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 10:59قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، إلقاء القبض، أمس الاثنين، على مختطف زوجته في المنستير، تنفيذا لبطاقة جلب صادرة في حقه في قضية الحال، وبطاقات جلب اخرى.

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وأضاف بن جحا، في تدخل هاتفي مع اذاعة شمس اليوم الثلاثاء، ان قاضي التحقيق اصدر أيضا 6 بطاقات إيداع بالسجن ضد 6 أشخاص ساعدوه في التخفي عن العدالة وتسهيل تنفيذ جرائمه.

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وأشار بن جحا، انه وبعد استشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي من اجل تحويل وجهة شخص، إلى جانب الاستعصاء على موظف عمومي أثناء آداءه لمهمته في القبض عليه، بعد محاولته الهروب أمس، إضافة إلى بطاقات جلب أخرى في قضايا مختلفة على غرار المخدرات.


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